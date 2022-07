Martín Salwe le contestó a Silvina Luna, que dijo que la había desilusionado en la cama

A Martín Salwe se le transformó la cara de forma radical cuando le recordaron el filoso comentario de Silvina Luna, respecto de los momentos de intimidad que tuvieron dentro de El Hotel de los Famosos, y reaccionó de forma incómoda en Socios del Espectáculo.

"No estuvo bueno eso", aseguró sonrojado el subcampeón del reality de Pampita luego de que Mariana Brey explicara si vueltas que la actriz había sugerido que "la tenía chiquita".

Y si bien Salwe aclaró que "no tuvo sexo con Luna", Rodrigo Lussich exclamó con humor y compasivo de su invitado: "¿Con qué necesidad? Chicos".

Al final, Martín Salwe ruborizado minimizó la chicana de Silvina Luna sobre su virilidad: "Fue tremendo. Ni respondo a eso, olvidate".

MARTÍN SALWE Y SUS ROMANCES CON SILVINA LUNA Y EMILY LUCIUS EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

Instantes antes, Martín Salwe reflexionó ante Rodrigo Lussich si había carecido de códigos con Silvina Luna, y diferenció lo que sucedió en El Hotel de los Famosos de la vida real.

"En la vida no hablé porque no tengo su número", arrancó.

Luego se refirió a su noviazgo con Emily Lucius luego de su romance inconcluso con Silvina Luna.

"La vida es fuera del reality. Todo lo que pasó a nivel sentimental y amistad era genuino. Con Silvina no hablé afuera, no jugué con sus sentimientos. No le prometí nada, es lo que pasó y se vio ahí adentro".