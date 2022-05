Martín Fierro 2022: el sorpresivo pedido en vivo de Mirtha Legrand a Iván de Pineda

En medio de la emoción por volver a estar presente en una nueva entrega de los Martín Fierro tras dos años de no poder llevarse a cabo la gala por la pandemia, Mirtha Legrand habló de cómo vive esta gran noche y no se privó de hacerle un pedido especial a Iván de Pineda.

“Estoy muy contenta y muy feliz de estar acá. Hacía dos años que no veníamos. Volvemos a lo bueno, a lo lindo, a encontrarnos todos, los premiamos y los no premiados”, comenzó diciendo la conductora de Almorzando con Mirtha Legrand, cuyo ciclo que está nominado Mejor programa de interés general .

Vestida con un elegante vestido rojo del diseñador Claudio Cosano, La Chiqui agregó: “Es la gran fiesta de la televisión argentina. Hace más de 50 años que se hace esta fiesta y es un acontecimiento. ¿No ves la gente que hay? ¡Es impresionante! Es un reencuentro”.

Mirtha Legrand a Iván de Pineda en vivo: "Quiero hacer un Pasapalabra con vos. Yo los voy haciendo todos". G-plus

Pero la sorpresa se dio cuando la presentadora se dirigió a Iván: “Quiero hacer un Pasapalabra con vos. Yo los voy haciendo todos”, fue su pedido, declarándose fanática del ciclo de Telefe. A lo que De Pineda hizo su promesa en vivo: “¿En serio? Bueno, estás invitadísima. Y sino, algún día hacemos un Pasapalabra casero”.

LA REACCIÓN DE MIRTHA LEGRAND POR LA NOMINACIÓN DE JUANA VIALE A LOS MARTÍN FIERRO 2022

Gran sorpresa fue para Mirtha Legrand que Juana Viale haya sido nominada como Mejor Conductora en los premios Martín Fierro 2022, y no dudó en expresar cómo se sintió al enterarse.

"Se me llenaron los ojos de lágrimas. Me emocionó tanto cuando escuché que Juana era una de las nominadas…", reconoció la diva en una conferencia de prensa.

"Me encantó, me encantó. Enseguida tomé el teléfono. Ella estaba filmando (una película) en Córdoba y le mandé un WhatsApp diciendo 'Juanita, estás nominada, y tu abuela no está', ja".

Al final, Mirtha Legrand justificó su ausencia en la consideración de APTRA y la aparición de Juana Viale: "Yo no hice televisión. Hace dos años que no hago televisión. Y Juanita está fantástica, a tenido una evolución maravillosa, digna de admiración".