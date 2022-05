Martín Fierro 2022: el gran homenaje que se le hará a una inolvidable figura

​Este domingo se llevarán a cabo los Premios Martín Fierro 2022 con transmisión exclusiva de Telefe en el Hotel Hilton con la conducción de Marley.

Además habrá medidas sanitarias para todos los invitados. Más allá de eso, en la gala habrá un sentido homenaje para recordar a Diego Maradona. ¿De qué se trata?. En esta nota, todos los detalles.

EL DÍA QUE DIEGO MARADONA RECIBIÓ EL MARTÍN FIERRO

Diego Armando Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 en plena pandemia del coronavirus. Ese año no se realizaron los Premios Martín Fierro debido a la situación sanitaria que azotaba al país por lo que no hubo un recuerdo para el Diez.

Sin embargo, este domingo será el momento de recordar a Pelusa quien fue, es y será una inolvidable figura no solamente en el mundo del deporte sino también en el ámbito del espectáculo. Aunque en la antesala de la gala hay bastantes críticas ya que Maradona no hizo ningún trabajo en la televisión últimamente, Luis Ventura, presidente de APTRA, decidió hacerlo en memoria del ex deportista.

Si bien el Diego dedicó gran parte de su vida al fútbol, durante el 2005 hizo su programa propio en Canal Trece llamado La Noche del Diez, en donde al año siguiente ganó el Premio Martín Fierro en la categoría de Producción Integral.

ASÍ SERÁ EL HOMENAJE A DIEGO MARADONA EN LOS PREMIOS MARTÍN FIERRO

Verónica Ojeda, ex pareja de Maradona y madre de Dieguito Fernando, contó que Luis Ventura, su íntimo amigo, la invitó a la gala de los Premios Martín Fierro para hacerse presente cuando se recuerde al ex jugador de fútbol.

Ojeda confirmó su presencia en donde expresó que “es un gesto muy lindo de Luis para con Dieguito y lo pensamos desde ese lado, para que él tenga un lindo recuerdo de su papá”.

Verónica confirmó que no le adelantaron nada del homenaje y que se enterará en vivo y en directo en la gala que conducirá Marley en donde aseguró que “supongo que Luis algo me contará este jueves porque lo voy a ver en el cumpleaños de su hijo, Antonito. Nos invitó y vamos a ir con mi hijo”.

Además, los Premios Martín Fierro contarán con la presencia de Claudia Villafañe, ex esposa de Maradona, quien irá a la gala por su participación en Masterchef Celebrity en donde se coronó campeona en el programa culinario.