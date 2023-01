Martín Coggi advirtió a El Hotel de los Famosos 2: "Si me provocan el problema será de ellos"

Martín Tony Coggi es un boxeador hijo del multicampeón retirado Juan Martín Látigo Coggi, y fue categórico al marcar la cancha antes de ingresar a El Hotel de los Famosos 2: "Si alguien quiere provocarme el problema va a ser de ellos".

En una entrevista mano a mano con Ciudad, el exnovio de Tamara Bella de todas formas explicó que como pugilista profesional sabe cómo controlarse: "Tengo un entrenamiento de toda la vida, porque un boxeador no puede medirse a golpes con nadie porque te pueden denunciar".

"Me la pasé evitando peleas, porque me ha pasado 20.000 veces que me provoquen, hasta me fui de bares o boliches más temprano para evitar una pelea".

MARTÍN TONY COGGI SE CONFESÓ ANTES DE EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

"Soy paz y amor. Pasa que a muchos les molesta cuando uno es paz y amor", se definió el boxeador ante Ciudad.

Y de cara a la competencia por los 15 millones de pesos que entrega El Hotel de los Famosos 2 al gran ganador, Martín Tony Coggi bromeó por lo encarnizado de la competencia: "Dejaría la vida por poder seguir boxeando. Por ponerme con una sola persona adelante que me quiera arrancar la cabeza. Estos son 15 que me quieren arrancar la cabeza".