Ciudad. Un café y un alfajor se convierten en la improvisada merienda que Martín Bossi (44) saborea antes de sumirse en la charla en la redacción de

Luego, en medio de la entrevista, confesará: "Dejé el chocolate y las gaseosas, aunque a veces, me coma un alfajor a la tarde. No es que sea un obsesivo de mi cuerpo, pero si no soy cuidadoso, me 'rompo' arriba del escenario".

Y sí: es que su despliegue físico y mental en las tablas es impactante. Por eso, entre otros detalles, logró sostener el récord de diez años consecutivos protagonizando sus unipersonales con gran éxito en la calle Corrientes, incluso superando el millón y medio de espectadores. El último de ellos, Bossi Master Show, se despide este lunes 8 de julio en el teatro Astral.

Pero Martín va por más. Su próximo desafío laboral será trasvestirse para la versión argentina del musical Kinky Boots que protagonizará en 2020. Además, reconoce que cada vez está más cerca de concretar el sueño de ser padre.

"Soy obsesivo. Pero de mi cuerpo, no.Obsesivo sería si estuviera todo operado y mirame, tengo la cara de Don Ramón de El Chavo del 8". G-plus

-¿Cómo se hace para "convencer" al público que te vaya a ver y vender entradas en tiempos de crisis, donde lo primero que se recorta son las salidas?

-Mirá, en épocas de crisis y desunión absoluta, nosotros les ofrecemos estar unidos durante dos horitas. Es un show "antigrieta". Soy como un pastor que hace que después del espectáculo la gente se olvide de a qué bandera pertenece, se olvida de todo y la idea es que se vayan felices. Hay ricos sabores, ricas melodías. Creo que, además, es un espectáculo con contenido y creo que no suele haber mucho de eso.

-En este espectáculo -que ya se despide- hay nuevos personajes, como Rodrigo que está muy bien logrado, ¿cómo es la elección de los personajes?

-Estoy haciendo personajes nuevos como Rodrigo o Tato Bores y siento que lo importante es que la gente "vea" a los personajes a través tuyo, lo que significa un desafío más actoral. Por ahí a los 25 años cuando entré al medio necesitaba llamar más la atención por el lado de los parecidos de los personajes. Una cosa es la mímesis y otra la interpretación.

-¿Te veremos en algún lado en este 2019, año electoral, haciendo más personajes políticos?

-No, no. En tele por ahí lo hago como un chiste, un sketch. La verdad no me interesa tampoco, los políticos no me generan empatía. Por suerte después de que en 2005 arranqué a hacer a Macri y en 2009 lo hice también con Cristina, muchos empezaron a hacerlos también y yo pude salir un poco de eso. Lo volvería a hacer como un chiste, pero en mi casa, que es el teatro, no. No lo necesito.

-¿En qué invertís el dinero que ganás?

-No te voy a mentir. Cuando se podía ahorrar, ahorraba. Y ahora, no te voy a decir que me va mal porque no es así, puedo vivir bien gracias a mi trabajo, pero no puedo invertir plata. Al contrario, estoy viendo qué pasa. Sí tengo una inversión grande que es ayudar a mi mamá y siento que eso es lo mejor que puedo hacer, darle una mano a mi hermana Andrea también, tener mi casa. También ayudo a mi primo Román que es como mi "hijastro", porque su mamá y su papá no están, se fueron con Diosito. Esa siento que es la mejor inversión.



-¿Te das gustos?

-Sí, me doy gustos también, vivo feliz gracias a mi profesión y trato de ayudar. Dios me dio más de lo que yo necesito. También invierto mucho en mi carrera. Por ejemplo, en enero voy a hacer Kinky Boots, una comedia musical buenísima. Los de La Flia van a ser los productores y les dije, al Chato (Prada) y a Fede (Hoppe), "yo ya quiero un coach, me lo pago yo", y cosas así. Empecé a ensayar nueve meses antes y creo que para un nuevo desafío es un tiempo razonable.

-Contame de este nuevo desafío que se viene...

Ricky Pashkus con Florencia, una productora que vive en Estados Unidos, adquirieron los derechos, hicieron como un casting interno "oculto" y buscaron un actor que pudiera trasvestirse y dieron conmigo. Fuimos a Broadway, fuimos a ver la obra, nos juntamos con esta productora que te digo, me probé las botas, conocimos a Lola, el personaje que voy a hacer yo, que hace una revolución. Tiene un mensaje maravilloso y por eso me sedujo. Creo que lo vamos a hacer en el Astral, me gusta ese teatro. -Voy a hacer de un hombre que se trasviste. Es un desafío enorme que me empiecen a dar ese tipo de trabajos.con, una productora que vive en Estados Unidos, adquirieron los derechos, hicieron como un casting interno "oculto" y buscaron un actor que pudiera trasvestirse y dieron conmigo. Fuimos a Broadway, fuimos a ver la obra, nos juntamos con esta productora que te digo, me probé las botas, conocimos a Cyndi Lauper que es la autora de la música y para mí fue muy rico todo eso. Kinky Boots es una historia muy conocida en el mundo de la comedia musical pero quizás no tanto para el público en general. Es muy actual, habla de los sueños, de la igualdad, de aprender a vivir con las diferencias, habla de una fábrica que cierra. Se hizo en Estados Unidos pero parece Argentina. Hay una especie de "Evita Perón" que es, el personaje que voy a hacer yo, que hace una revolución. Tiene un mensaje maravilloso y por eso me sedujo. Creo que lo vamos a hacer en el Astral, me gusta ese teatro.