Martín Baclini, sobre su participación en el Bailando con Cinthia Fernández: "No volvería a hacerlo en pareja"

De novio con Cinthia Fernández (31) hace un año y medio, Martín Baclini (36) rápidamente se convirtió en un popular personaje con su incorporación al Súper Bailando 2019, certamen en el que participa con su novia.

Sin embargo, su tránsito por el programa de Marcelo Tinelli le trajo más de un dolor de cabeza y repercutió en la estabilidad de su pareja. El empresario rosarino no solo contó que tienen menos tiempo para tener relaciones íntimas, sino que el fuerte conflicto que mantiene Cinthia con Luciana Salazar resintió su vínculo.

"No volvería a hacer el Bailando en pareja... Yo dono el sueldo cien por cien. Voy por alegría y porque la llamaron a Cinthia para que vaya conmigo". G-plus

Invitado a Flor de tarde, el programa que conduce Florencia de la Ve en Ciudad Magazine, Baclini opinó de su participación en el Bailando y sorprendió con su contundente declaración: "Yo no volvería a hacer el Bailando en pareja. Si un amigo famoso me pide un consejo 'che, ¿lo hago con mi pareja?', yo le digo que no, que agarre una bailarina y ella, a un bailarín".

En ese marco, Pampito le preguntó a Martín si en algún momento pensó en renunciar. Baclini asintió y argumentó: "Sí, te llegó bien la información. Además, yo dono el sueldo cien por cien. Voy por alegría y porque la llamaron a Cinthia para que vaya conmigo... A mí me entran todas las balas, quizás porque soy muy auténtico".