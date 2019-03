Yanina Latorre repasó el lunes en Los Ángeles de la Mañana los mejores momentos de su festejo de cumpleaños que tuvo lugar el último fin de semana y sorprendió con una revelación sobre uno de sus invitados: Martín Baclini, el novio de Cinthia Fernández.

“El novio de Cinthia vomitó mucho. Estaba pasado. Entré al baño y lo vi abrazado a Rosa (la empleada de Yanina) llorando y pidiendo perdón por el vómito. No estaba bien”, contó entre carcajadas Latorre.

Minutos más tarde, Cinthia le envió un mensaje de audio a Ángel de Brito en el que contaba tentada de la risa: “Le estoy preguntando a Martín si vomitó y me dijo: ‘No creo o no me acuerdo’”, a lo que Yanina recordó “vomitó tres veces”.