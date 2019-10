Martín Baclini habló de sus problemas sexuales con Cinthia Fernández por el Bailando: "Difícil tener tiempo"

Entre los ensayos en doble turno, los vivos, las grabaciones y sus compromisos por fuera del Súper Bailando 2019, a Martín Baclini y Cinthia Fernández no les queda mucho tiempo libre. Con honestidad brutal, el empresario rosarino habló de los problemas sexuales con su novia por ShowMatch.

“¿Si tenemos noches pasionales? ¿Querés saber algo? Antes del Bailando pasaba”, comenzó con mucho humor Baclini, en una entrevista con eltrecetv.com. “Durante el Bailando es muy difícil tener el espacio y el tiempo, es jodido. No, no, todas las semanas tenemos (intimidad) igual, pero tampoco voy a decir que ‘wooow’”, agregó.

“Estamos todo el día ensayando y con seis horas de ensayo por día terminás reventado. Ella no me lo reclama. Calidad ahora, no cantidad, ja ja ja. No tenemos tiempo, pero hay un amor verdadero. Ahora con la primavera, ojalá retomemos. Ya va a terminar el Bailando”, se esperanzó el novio de Cinthia, entre risas.