Martín Baclini habló del acuerdo económico que mantiene con Cinthia Fernández, a siete meses de la separación: "Cobra mucho"

A pesar de que no son pareja desde mediados del año pasado, Martín Baclini el miércoles visitó Intrusos para hablar de cómo mutó su relación con Cinthia Fernández. Firme en su decisión de no volver a intentar un noviazgo con la expanelista de Los Ángeles de la Mañana, el empresario blanqueó el acuerdo económico que continúa vigente con la madre de Charis, Bella y Francesca Defederico.

“Yo siempre le digo a Cinthia que ella eligió a Matías Defederico como padre de sus hijas y que él la eligió como madre. Que ellos dos son los dos adultos responsables que se eligieron. La prioridad son las nenas. Y lo que hice fue lo que sentí en ese momento y no es que le regalo la educación de las nenas, que lo sigo haciendo. Cinthia se lo merece porque ella también hace un montón de cosas por mí también”, aseguró Baclini.

En ese momento, Guido Záffora le preguntó qué hacía Cinthia por él, y Martín explicó: “Hace de todo, me maneja el Instagram de la empresa, hace publicidades. Me ayuda desde un montón de aspectos”.

Ahí, Adrián Palares indagó: “¿Le pagás un sueldo a Cinthia?”. Por lo que Baclini manifestó: "No, no le pago un sueldo. Quizá tengo ese gesto (de pagarle el colegio a sus hijas) porque trato de devolverle con hechos. Obvio que ella hace publicidades (para mi empresa) y cobra mucho. Ella me hace todo en las redes, pero yo ni me meto, ella se maneja con la gente de la empresa. Pero no es que le pago, le regalo...".