Mario Guerci reveló cuál fue la inesperada reacción de Jimena Barón cuando le pidió su teléfono: "Creo que fingió demencia"

Sin vueltas y sin filtro, Mario Guerci confesó el tremendo rebote que vivió con Jimena Barón, jurado de La Academia con quien hubo coqueteó en el programa de Marcelo Tinelli y, al parecer, el interés del modelo fue más allá de la pantalla.

"Yo me subo a todos los trenes, pero llego tarde", dijo Mario en La Previa de La Academia, programa de Ciudad Magazine que se emite de lunes a viernes a las 19 horas, al ser consultado por la artista, que está soltera, pero conociéndose con un misterioso hombre, del que solo reveló que fuma habanos.

Amigo y cómplice de Barón, Lizardo Ponce lo apuró: "¿En qué momento le vas a mandar un mensaje a Jimena, pero con una propuesta? ¿Invitándola a comer, a tomar algo, a tu campo, a andar en rollers?".

Fue ante esa concreta pregunta que Guerci se la jugó: "Le dije vamos a la plaza con Momo y Mirko (sus respectivos hijos), pero no me da bola, no me pasa ni el número. Todo queda en Instagram. Entonces, si no me puede pasar el WhatsApp... Fue hace mucho, ya no me importa".

Sorprendida con el desplante de la jurado, Lourdes Sánchez retrucó: "Pero, ¿qué te dijo Jimena? 'No te paso mi teléfono'". Y el modelo reveló, con humor, la insólita reacción de Jimena: "Creo que fingió demencia, nada más".

Con el contacto de la actriz y cantante en su celular, el productor Gaby Fernández le comentó: "Te lo pasmos nosotros, si lo necesitas". Pero Mario se negó: “Se consigue, pero lo quiero de primera mano. Si te lo pasan es distinto".

Antes de cerrar el tema, Mario Guerci reveló qué tipo de mensajes le escribe a Jimena Barón por Instagram: "Yo le pongo caritas a los platos que sube, que ella se prepara. Le pongo '¡qué rico!', '¡qué buenas cosas!'".