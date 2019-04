Tras el escándalo que desató las fuertes declaraciones de Elvira Ferrer, la viuda de Emilio Disi , quien deslizó que Iliana Calabró había mantenido un supuesto affaire con su marido, la actriz le mandó una carta documento pidiéndole que se retracte y finalmente llegaron a un acuerdo extrajudicial antes de la mediación.

Sin embargo, sorprendió que Mariana Calabró no estuviera al tanto de la novedad familiar. Y al ser consultada al respecto, no ocultó sus sensaciones: "Pelear no me peleé con ella. Ahora, si me preguntás si me dolió que no me cuente que había firmado un acuerdo extrajudicial con Elvira, sí me dolió. Todos le hicimos el aguante y me parece que no me merecía enterarme por un colega", expresó en Intrusos.

"Pelear no me peleé con Iliana. Ahora, si me preguntás si me dolió que no me cuente que había firmado un acuerdo extrajudicial con Elvira, sí me dolió". G-plus

"En un momento le manifesté este dolor, porque cuando ella se enteró de que yo ya sabía, le digo 'che, ¿y esto?'. Y me dice 'ay, justo te iba a contar…". Me enojé, llamaba por teléfono y no la atendía; pero fue el berrinche del momento", agregó.

Luego, compartió parte de la charla que mantuvo con Iliana: "Después entendí, porque ella me dijo que si se filtraba, como efectivamente pasó, porque la otra parte se encargó de hacerlo, 'yo hubiera podido pensar que se filtró por tu lado'. Dice que lo hizo para preservarme de que se sepa y quedar yo como la infidente".

"Mi punto es 'yo te hubiera entendido, te hubiera acompañado. ¿Por qué no me contaste?'. Nada más". G-plus

"Prefirió cortar por lo sano. Lo respeto, me parece bien y ella no tiene por qué consultarme ni pedirme opinión ni nada. Si me lo hubiera pedido, yo no lo hubiera firmado. Mi punto es 'yo te hubiera entendido, te hubiera acompañado. ¿Por qué no me contaste?'. Nada más. Pensándolo fríamente quizás es mejor así. Tampoco se puede ir por la vida yendo a todas las batallas. Iliana eligió esta no librarla y la respeto", cerró Marina.

