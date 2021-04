Marina Calabró habló sin filtros de su tensa relación con Denise Dumas: "Me tiene alquilada y siempre defiende a quien sale a pegarme"

A punto de debutar en TV Nostra, el nuevo ciclo de Jorge Rial, Marina Calabró dio un móvil para Los Ángeles de la Mañana y allí, entre varios temas, se refirió a la tensa relación que mantiene con Denise Dumas.

“La que está enojada con vos es Denise Dumas. Dice que estuviste pésimo en hablar de tu hermana en público, que te tendrías que haber callado la boca”, le dijo Ángel de Brito a la periodista, en alusión al caso de Fabián Rossi, el exmarido de Iliana Calabró.

“Denise me tiene alquilada. No sé por qué. Quizás uno no tiene registro y dije cosas tremendas de ella que no las recuerdo, pero sinceramente a mí me cae bien y me parece encantadora. Las veces que hablé de su programa fue con cariño”, aseguró Marina, quien destacó el gesto que tuvieron sus excompañeros de El Nueve cuando se terminó su programa Confrontados… ¡y que no tuvo la animadora de Hay que ver!

"A mí me tiene alquilada y siempre se las ingenia para defender a quien sea con tal de pegarme a mí". G-plus

“Me llevo recontra bien con Listorti que me recontra sostuvo la vela en El Nueve cuando me veía siempre llorando por algún pasillo distinto y el que se quedaba ahí escuchando y poniendo el hombro era Listorti. Así que, mi gratitud eternamente hacia José María”, aseveró, al tiempo que enumeraba que sí se habían solidarizado con ella Beto Casella, Susana Roccasalvo y Fernanda Iglesias.

"No sé si Denise me ha visto llorar, pero sí debo decir que no fue de las personas que se acercó a decir ‘che, qué cagada lo del programa’. Pero no es una guerra". G-plus

“No sé si Denise me ha visto llorar, pero sí debo decir que no fue de las personas que se acercó a decir ‘che, qué cagada’. Pero no es una guerra”, dijo la hija de Juan Carlos Calabró, sobre un encono que “no sé de dónde viene”.

“Pero si Denise es buena, ¿con esa cara de santa no se te acercó?”, indagó De Brito. “Hay gente a la que le cuesta más acercarse. Habrá dicho ‘¿y qué hago, le doy el pésame a esta pobre chica?’”, relativizó la conductora. “Denise es súper cálida, súper conversadora. Si no se acercó es porque te odia”, chicaneó el conductor. “No sé, pero a mí me tiene alquilada y siempre se las ingenia para defender a quien sea con tal de pegarme a mí”, cerró Marina Calabró. ¿Saldrá al cruce Denise Dumas?