Marina Calabró, durísima con el rol de Juana como reemplazante de Mirtha Legrand: "Ya me odia, que me odie un poco más"

En marzo de 2020, Juana Viale reemplazó a su abuela al frente de Almorzando con Mirtha Legrand y La Noche de Mirtha, en una movida que parecía ser algo pasajero, pero se terminó extendiendo hasta la actualidad.

En Implacables, Marina Calabró le apuntó a la actriz y criticó su performance del último año al frente del legendario ciclo de eltrece, aunque alabó el gran trabajo que hizo para estar a la altura de las circunstancias.

"Me parece que, en lo que fue el reemplazo de Mirtha, hizo un laburo que nadie o pocos esperaban porque fue ponerse un programa al hombro, un programa con semejante historia, un programa tan difícil como es conciliar entrevistas con personajes de perfiles muy disímiles”, dijo Marina.

“Después, lo que yo noto en este último tiempito del programa es que al principio ella estaba preocupada por hacer las cosas bien, pero cuando ya ganó cierta confianza, empezó a relajar ciertas cuestiones”, señaló Calabró.

MARINA CALABRÓ APUNTÓ CONTRA EL ESTILO DE CONDUCCIÓN DE JUANA VIALE

“En lugar de crecer, fue para menos, para mi gusto como espectadora", agregó Marina Calabró, criticando el estilo actual de Juana Viale.

"Cuando tenés un traje enorme como es el de Mirtha Legrand y tenés que estar a la altura del desafío, te arremangás, te producís en el sentido periodístico, lees, y qué se yo. Y cuando ya ves la vas teniendo atada, empezás a laburar de taco y ahí me empieza a interesar menos su laburo", señaló Marina.

“Es una impresión absolutamente personal, total ella ya me odia, que me odie un poco más", concluyó Marina Calabró, haciéndose cargo de que no es invitada al ciclo de Mirtha Legrand tras los encontronazos que ha tenido con la Chiqui y con la propia Juana Viale.