Marina Calabró defendió con fuerza a la China Suárez: "A veces se la castiga injustamente"

Mientras Wanda Nara confirma su separación de Mauro Icardi, Marina Calabró defiende contundente a China Suárez, con quien el futbolista vivió un affaire meses atrás.

La panelista de Lanata sin filtro apuntó contra quienes critican a China por cómo vive su vida, mucho más tras el escándalo que se desató por su acercamiento a Mauro mientras seguía en pareja con Wanda.

Además, admitió que le encantó la apasionada dedicatoria de la actriz a su novio, Rusherking, en Instagram.

"Me gustó mucho el posteo que hizo ella. Sigue a full con Rusherking. Y digo que me gustó lo que escribió, sin ningún tipo de ironía, está bueno. Es una suerte de carta abierta al amor, dirigida a él... Pero para quien quiera escucharla", comenzó diciendo en Lanata sin filtro.

MARINA CALABRÓ AFIRMÓ QUE A CHINA SUÁREZ "SE LA CASTIGA INJUSTAMENTE"

"Me pareció muy lindo porque es mostrarse transparente frente a su fandom y a quien quiera leer...".

"Me pareció muy lindo porque es mostrarse transparente frente a su fandom y a quien quiera leer...".

"Me gustó esto porque a veces se la castiga, les diría que, injustamente, porque cada uno hace de su vida lo que quiere y lo que puede. No me quiero meter en polémicas, pero bueno", cerró, del lado de China.

¡Clarito!