Marina Calabró chicaneó filosa a Andy Kusnetzoff: "Hacés un programa de chimentos"

Otra vez Marina Calabró fue a la carga contra Andy Kusnetzoff al tratarlo de chimentero luego de que Juana Repetto revelara en PH que tanto ella como su esposo, Sebastián Graviotto, ingirieron la placenta de su hijo en cápsulas.

"Andy hizo todo un entre como diciendo 'sé que esta semana Camilo dijo que Evaluna Montaner, no sé qué porque no lo tengo muy claro...'. Andy, si sabés todo y lo tenés todo escrito", contó la columnista de espectáculos de Lanata sin filtro (lunes a viernes de 10 a 14 por radio Mitre, AM 790).

En ese punto, Calabró fustigó contra Kusnetzoff: "No te hagas el 'no consumo cosas chimenteras'. ¡Si hacés un programa de chimentos!".

"Viene LAM, Socios en el Espectáculo y PH. Y después reniegan. Pero no importa", concluyó Marina Calabró picante con Andy Kusnetzoff.

JUANA REPETTO DETALLÓ CÓMO CON SEBASTIÁN GRAVIOTTO SE NUTREN DE PLACENTA

En el centro del estudio de PH, Juana Repetto había dado detalles de cómo junto a Sebastián Graviotto consumieron la placenta de su bebé.

"Vos pensá que la placenta es lo que crea al bebé en su totalidad, o sea que nada tiene más power, más hierro, más vitaminas. (…) Ayuda con las pérdidas post parto, con la lactancia, con la depresión post parto, tiene un montón de beneficios. Los animales nacen y se la comen y nosotros somos fuc…. mamíferos", explicó.

Además, Juana explicó que para hacer las cápsulas, las mujeres que dan a luz llevan una heladera para conservarla y luego se la deshidrata. “Yo me llevé lo que sobró y con las dos planté un árbol con cada una”, dijo.

Al final, Juana Repetto recordó cuando fue criticada en redes por hacer helado de leche materna y reveló: “Sebastián una vez se tomó un buen vaso de mi leche, que la saqué y la tiré. O sea, la iba a tirar y se la tomó. Me dijo ‘no tiene gusto a nada’. Yo no la probé, me da asco total".