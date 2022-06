Marina Calabró apuntó filosa contra Karina Mazzocco: "Al final, es una incomprendida"

El escándalo entre Marina Calabró y Karina Mazzocco se desató cuando la panelista afirmó que Carmen Barbieri estaría enojada por una información que la conductora dio en su ciclo.

Entonces, Karina le respondió sin filtro a Marina. Al escuchar el descargo de la conductora, la panelista de Lanata sin Filtro volvió a la carga. Y, muy picante, analizó su "editorial".

“Yo no sé si Karina se ofendió, ¿vieron cuando uno tiene que ver el corte de video un par de veces porque no entiende si es a favor o en contra el comentario que hace el otro?".

"Bueno, Mazzocco ayer hizo su editorial, por llamarlo de alguna manera. ¡Con perdón a los editorialistas! Y si, habló de las repercusiones del tema y pusieron imágenes nuestras; hizo un descargo", comenzó diciendo, re picante.

TREMENDA RESPUESTA DE MARINA CALABRÓ A KARINA MAZZOCCO

"Al final, ella es una incomprendida porque ni Carmen entiende que ella es buena, buena, buena... ¡Y que nunca quiso hacer daño y que lo único que hace es exponer información periodística de la manera más pulcra y respetuosa posible!".

"Y nosotros tampoco entendemos que todo lo que se dirime en es información de la más dura y más chequeada Y, en realidad, ponemos en duda algunas cuestiones que hacen al ADN del programa”.

"Mazzocco dice que yo toqué la fibra íntima del programa y me hago cargo, lo qué pasa es que yo tendría que haber tocado la cáscara y no la fibra íntima, tiene razón Karina. Yo no sé si lo que dijo es a favor o en contra, pero nosotros le hacemos el humilde aguante a su programa”, sentenció, filosa.

Según Marina, Carmen está ofendida con Karina porque en A la Tarde contaron que podría tener una hermana no reconocida.