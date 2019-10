Mariela Fernández y su lucha contra la depresión postraumática: "Dejé de consumir marihuana"

A fines del año pasado Mariela Fernández se apartó de los programas de radio y televisión y meses después terminó confesando que la muerte de su padre había desencadenado en una depresión postraumática, que hizo que tomara la decisión de internarse en una clínica. Ahora, la periodista de C5N dio una entrevista con Basta de todo, en la que habló de salud mental y su batalla diaria.

“Estoy haciendo un poco de redes sociales, volviendo al ruedo. Estuve 9 meses out del circuito, paralizada. No parí nada, fue una depresión galopante”, empezó diciendo Mariela con su humor habitual. “Opté por frenar la pelota porque tuve un estrés postraumático. Murió mi papá y lo tapé con laburo. Fue una buena época porque laburaba en La 100, tenía C5N, estaba con Bendita y TVR. Era un muy buen momento profesional y me tuve que bajar. Lo llevé lo más que pude y empecé a renunciar a ciertos laburos hasta que en noviembre de 2018, a un mes de que se cumpla un año de la muerte de mi viejo, toqué fondo”, confesó.

"Yo en su momento venía consumiendo marihuana y con la internación fue otra de las cosas que decidí dejar porque entendí que estaba tapando también toda esa angustia que me había provocado la muerte de mi viejo". G-plus

“Decidí internarme para acomodar todo, como horarios de descanso y de alimentación, ahora te almuerzo, te desayuno, te ceno”, contó la periodista. “Ahora estoy bien. Obviamente tengo mis días y me permito la risa y el llanto. Aprendí a que hay que permitirse la tristeza. Yo no me bancaba la tristeza y el dolor que me había generado la muerte de mi viejo y por eso me tapé de laburo. También me separé”, reveló.

"Quería volver a laburar, me terminaron dando el alta del hospital de día y empecé a laburar en C5N de nuevo, pero no estoy haciendo aire y no voy a hacer por ahora". G-plus

Mariela se refirió a cómo cambió sus hábitos para estabilizarse emocionalmente: “Yo en su momento venía consumiendo marihuana y con la internación fue otra de las cosas que decidí dejar, porque entendí que con la marihuana estaba tapando también toda esa angustia que me había provocado la muerte de mi viejo. Encontré en un principio una anestesia y en su momento se me fue de las manos”, se sinceró.

Hoy la periodista retornó al canal de noticias y se mostró feliz: “Quería volver a laburar, me terminaron dando el alta del hospital de día y empecé a laburar en C5N de nuevo, pero no estoy haciendo aire y no voy a hacer por ahora”, contó Mariela Fernández.