Mariano Martínez reflexionó tras las fuertes críticas que recibió por un video que hizo en TikTok: "Hay que meterle actitud a la vida"

Una vez más, Mariano Martínez fue blanco de duras críticas en Twitter tras compartir un video en TikTok, en el que se lo ve volviendo de una práctica de defensa personal, poniendo caras acordes al tema que sonaba en el auto, Entre nosotros, de Tiago PZK y LIT Killah.

Horas más tarde al video que lo convirtió en TT (trending topic), el actor visibilizó una profunda reflexión sobre los mensajes que recibe en las redes.

"Gracias a todos los mensajes que me dejan... hermosos. Se los agradezco, les deseo lo mismo y más. Bendiciones para todos. Hay que meterle actitud y corazón a la vida, ir para adelante a pesar de las circunstancias. Nadie tiene la vida comprada", dijo Martínez en una historia de Instagram, enfocado en lo positivo y sin hacer alusión explícita a las críticas que suele recibir cada vez que usa TikTok.

"Gracias a todos los mensajes que me dejan... hermosos. Se los agradezco, les deseo lo mismo y más... Hay que meterle actitud y corazón a la vida, ir para adelante a pesar de las circunstancias. Nadie tiene la vida comprada". G-plus

Mariano Martínez habló de la polémica sobre sus videos en TikTok

En agosto del 2020, Mariano Martínez le dio una nota a Jey Mammon para su programa de América y respondió con firmeza a los que lo cuestionan por los videos que sube a TikTok, en los que se lo ve bailando, actuando, posando, cantando o luciendo su cuerpo.

Más sobre este tema Mariano Martínez, tras las críticas por el video de TikTok que lo convirtió en TT: "Si no les gusta mi humor, no lo miren"

"No lo entiendo, no sé por qué tanta polémica. Yo no me hago tantas preguntas, hay cosas que me hacen reír y lo hago porque me cago de risa. Me divierte. Si hay gente que le molesta, ¿qué querés que haga? Si ando en longboard molesta porque tengo 40 años. Si hago esto, molesta porque tengo 40 años. Voy a seguir andando en longboard hasta que el cuerpo me dé", dijo el actor.

Luego Mariano Martínez cerró su defensa con un exabrupto: " Voy a seguir haciendo TikTok hasta que se me cante la chota, hasta que me canse y me aburra. ¿Por qué no puedo hacer TikTok?".