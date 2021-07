Mariano Iúdica habló sin filtro sobre la explosiva salida de Horacio Cabak de Polémica en el Bar: "Nosotros no éramos amigos"

Cuando la crisis de pareja de Horacio Cabak se hizo pública, el conductor se puso en el centro de la escena y comenzó a hacerle frente a fuertes roces con sus compañeros de Polémica en el bar (América). A sus colegas no les gustó que Horacio les recriminara que hablaran de su vida íntima al aire cuando él después se refería a ese tema en otros programas.

Sin filtro, Mariano Iúdica reflexionó sobre la abrupta salida de Cabak y remarcó que el ciclo está igual que antes de que él se incorporara. "El programa está igual que antes de Cabak. El ciclo tiene un peso específico que va más allá de los nombres. Inclusive, hasta de mí. Es una marca registrada que soporta todo tipo de cambio de mesa. Históricamente, Gerardo Sofovich cambió mucho siempre las mesas y ahora también es más dinámico eso en la TV. Hasta por cuestiones de presupuesto. Nada que no se haya vivido en otro momento", aclaró en diálogo con la revista Paparazzi.

Y sumó, contundente: "Tuvo una cosa contractual con Gustavo y ahí no llego yo. Yo únicamente empujo para que vengan, como hice con Horacio... Hice mucho para que estuviera y cuando se fue la primera vez hice todo para que volviera. Hay una cuestión de contratos que ahí ya no llego, es una mesa que no toco".

"Nosotros no éramos amigos. Mis amigos son los mismos desde que tengo 18 años y nos conocemos los hijos y las casas" G-plus

Entonces, dijo que puertas para adentro con Horacio quedó todo bien pero aclaró que jamás fueron amigos: "¡La mejor! Nosotros no éramos amigos. Mis amigos son los mismos desde que tengo 18 años y nos conocemos los hijos y las casas. Sí perdimos un tipo muy valioso para la mesa. Estaba muy bien Horacio, hasta que... Igual que Rocío Oliva después de que pasó lo de Diego Maradona. La gente me decía 'qué bien que tenés a Rocío' y yo decía 'no, qué bien no', porque ella quedó totalmente inhibida y en vez de brillar, al contrario, se ponían a la defensiva porque pensaban que iban a tener que hablar todo el tiempo de eso", afirmó.

Antes de cerrar, reveló que tuvo una charla privada con Cabak por su partida. "Sí, claro, yo hablo mucho. Hablé mucho. Hubiera deseado que no terminara así... Y las puertas están abiertas. Polémica es un programa del que se van y vuelven todos. Horacio tiene las puertas abiertas de Polémica en el bar y él lo sabe", sentenció.

¿Recibirá respuesta?