Marianela Mirra trató de mafiosos a los defensores de Thiago de Gran Hermano

Luego de las fuertes repercusiones que despertó la actitud de Thiago Medina al acostarse en la cama de su compañero, Agustín Guardis, y lo “apoyara” mientras él se encontraba durmiendo, Marianela Mirra se metió en la polémica y disparó contra los defensores del joven.

Todo comenzó con un mensaje que le hizo llegar un usuario de las redes a Marianela: “No te metas con Thiago. ¿Qué te pasa?", fue el mensaje que le enviaron. A lo que la ganadora del reality en el 2007 decidió exponer: "A mí, la onda mafiosa no me va”, expresó.

“Está loco la mafia que son los seguidores de Thiago. Los insultos no me van a hacer cambiar de opinión. No quiero figurar, amo el formato y voy a opinar cuando me venga en ganas. Esto es ‘Gran Hermano’, no la cárcel”, agregó, contundente.

Y continuó, sin filtro: “En un mundo paralelo, les doy diez minutos más para que sigan insultando, para que me digan qué es Thiago. No al abuso, no al bullying, todos lo vemos. En este perfil jamás tuve que leer un insulto, por suerte, pero dar una opinión dio lugar a ‘gente’ que dijera lo que sea".

Por otro lado, recordó a su excompañero, Diego Leonardi: "Nosotros, con Leonardi, nos amamos, es otra historia, nosotros jugamos, pero no nos metimos con la sexualidad ni faltamos el respeto a nadie. Suerte con el tal Thiago, a mí no me importa cómo le vaya, pero amo el formato de GH y voy a opinar siempre que quiera”.

"A pedido de ustedes, mi argumento: es un atrevido, lo que hizo con Agustín me resulta insoportable e inadmisible para mis ojos. Fuera Thiago", cerró Mirra, dejando en claro su opinión sobre Medina.

Fotos: Capturas de Instagram Stories

FLOR DE LA VE DESTROZÓ A THIAGO POR TOQUETEAR A AGUSTÍN EN GRAN HERMANO 2022

Un controvertido momento se vivió en Gran Hermano 2022 cuando Thiago Medina aprovechó que Agustín Guardis estaba durmiendo para "apoyarlo". Las aguas se dividieron, entre quienes vieron todo como acoso y aquellos que consideraron que era una broma de mal gusto. Y en medio de la polémica, Flor de la Ve condenó el hecho.

“Estuve viendo, y me gustó, que muchos fanáticos separan y dicen ‘si es por historia de vida, me encanta Thiago, lo elegimos para que gane, es el participante que se merecería’. Pero si lo vemos en el juego, por lo que él muestra en la casa, lo pondríamos en placa la semana que viene. Eso es lo que dicen las personas fanáticas”, aseguró, en Intrusos.

También la conductora analizó el comportamiento que viene teniendo el joven cartonero. “Alfa llorando en el confesionario porque conoció a Thiago y se compenetra, mostró que tiene mucha empatía con él por donde viene y el otro, destruyéndolo en la cama al mismo tiempo. Una falsedad absoluta. Me parece que eso le va a jugar en contra”, aseveró.

“Fue tan ‘machirulo’ eso, tan estereotipado. El macho alfa muestra la hilacha", reprobó Florencia el comportamiento de los concursantes del reality show que conduce Santiago del Moro.