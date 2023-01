Marianela Mirra disparó contra Julieta Poggio y todo Gran Hermano 2022: "¡Es solo linda, che!"

Aunque Marianela Mirra no forma parte del debate de exintegrantes de Gran Hermano 2022, a través de las redes da sus opiniones, siempre punzantes sobre lo que va a sucediendo en el reality. Ahora se despachó sobre los perfiles de los participantes y apuntó contra Julieta Poggio, como contra los varones de la competencia.

“La única forma de entender lo que sucede en Gran Hermano es que tienen un público muy joven. Tan joven que ni a los boliches van, por eso no tienen ni trabajo. Dejen de lado las ofensas. Me preguntan 24/7 para que me opine. Déjense de joder, nada les viene bien”, lanzó, súper ácida desde su cuenta de Instagram.

“Es un Gran Hermano limitado. Por eso vemos una final de mujeres ‘que no hicieron nada’, una Juli por linda, Romina y Pestañela. El público es de doce años, no se hable más”, se despachó. "Gran Hermano eran los de antes. Todos lindos, carismáticos e inteligentes, proponíamos temas que abarcaban filas enteras”, disparó, comparando esta temporada con su edición.

"Juli Poggio es actriz y no sabía jugar a dígalo con mímica. La quiero, pero ¡sólo es linda che! Welcome fama low cost". G-plus

MARIANELA MIRRA APUNTÓ CONTRA LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO 2022

“Pasó el tiempo. Esto es el reflejo de la sociedad de hoy, para bien y para mal. No es comparable porque pasaron 15 años, pero quiero decirle a mis compañeros que los amo y los perdono”, puso mientras lanzaba un “Diego Leonardi, te amo”.

"Yo desde que vi a Holder y al taxista, una Marina, dije ¡epa! ¿Qué tipo de casting es? Dudé en seguir viéndolo. Ojalá todos encuentren un lugarcito en el medio. Ellos creen que es fácil. No tengo nada personal, me gusta que hoy puedo decir lo que pienso sin restricciones", siguió.

"No tengo favorito. A Alfa es el único varón que dejaría en la final. A Alfa y las chicas". G-plus

"Juli Poggio es actriz y no sabía jugar a dígalo con mímica. La quiero, pero ¡sólo es linda che!", apuntó, mientras lanzaba un irónico "Welcome fama low cost", es decir “bienvenida a la fama low cost”.

"¿Por qué el sentimiento que ponen en los portales sobre mí es ‘furiosa’? ¿Enojada? Chicos, amor y paz. Estoy tan divertida de dar mi opinión por acá sin sentirme cohibida, déjenme de joder con los enojos. Es corta la vida para andar enojándose", arrojó.

“¿Quién es mi favorito? No tengo. A Alfa es el único varón que dejaría en la final. A Alfa y las chicas", concluyó.

