Mariana Nannis explicó cómo ocultaba los golpes, que asegura que recibió durante su tormentoso matrimonio

Mientras la escandalosa separación de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia sigue siendo protagonista en la televisión, hay un foco del que es preciso no desviar la mirada.

Porque debajo de las acusaciones y los filosos cruces de ambos lados, está el relato de dolor y sufrimiento de una mujer que asegura haber sufrido violencia física por parte de su marido durante años.

Entrevistada por la revista Caras, Mariana dio cuenta de ese pasado en el que, según explaya, los golpes eran parte de su vida cotidiana, situacion que afirma que era conocida por su entorno, especialmente por sus amigas. "Todas las que me vieron en Marbella y acá. Porque me veían de repente un moretón en la mano o uno en el brazo", develó.

Tal como reveló Nannis, sus tres hijos, Axel, Alexander y Charlotte, siempre estuvieron al tanto de la violencia, pero que ella intentaba ocultar la situación de diferentes maneras: "Si yo tenía un moretón en el brazo me ponía algo para que ellos no lo vieran. Si era invierno, me tapaba con algo de ropa".

"Si yo tenía un moretón en el brazo me ponía algo para que ellos no lo vieran. Si era invierno, me tapaba con algo de ropa". G-plus

En relación a estas acusaciones, por estos días Caniggia se expresó con Tomás Dente en diálogo con Nosotros a la mañana.

"Sobre el tema de violencia de genero, lo respeto muchísimo. Es más, lo descalifico totalmente porque sé que hay mucha sensibilidad social sobre este tema y es un tema delicado. No se puede acusar a nadie, hay que tener evidencias, un historial clínico. No se pueden mostrar fotos y decir 'él me pegó'", expresó el exfutbolista.

Si sos víctima de violencia de género, podés comunicarte todos los días y de forma gratuita con la línea 144.