Mariana de Melo habló por primera vez de los rumores de su separación: "No es verdad, estamos juntos"

Indignada por lo que muchos afirman sobre su presente, Mariana de Melo se contactó con Ángel de Brito para aclararle que no es verdad que se separó de su marido, José Fortunato, por un supuesta infidelidad de él.

En Twitter, el jurado de La Academia de ShowMatch (eltrece) compartió el ida y vuelta que mantuvo con la modelo vía WhatsApp y aclaró el panorama en medio de las especulaciones.

"Me escribe Mariana de Melo para que aclare que es mentira todo lo que salió en portales de su separación. Yo también me lo había creído. Hasta leí que el marido se había ido con otra", expresó Ángel.

LA PALABRA DE MARIANA DE MELO SOBRE EL RUMOR DE CRISIS MATRMONIAL

"Están diciendo por todos lados que me separé de mi marido y no es verdad. Estamos juntos... No sé de dónde lo sacaron. Por favor, desmentilo", se lee en el chat que Mariana le pide al conductor.

"Incluso, leí una declaración tuya diciendo que él se enamoró de otra", le contestó Ángel. A lo que Mariana cerró tan enojada como indignada por los rumores.

"Mentira. Nunca hablé con nadie. Sos el primer periodista con el que habló", cerró la modelo, tajante.

¡Clarito!