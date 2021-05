Mariana Diarco le respondió al Dipy tras su polémico ataque a Gastón Pauls: "No hay lugar para meterse en mi vida personal"

Mariana Diarco negó los rumores de romance con Gastón Pauls y le respondió al Dipy, quien publicó un escandaloso tweet contra el actor. La ex vedette fue contundente en su visita a Los Ángeles de la Mañana y aseguró que prioriza la buena relación con el padre de su hijo.

Todo comenzó con los trascendidos que la unen a Pauls, hecho que descolocó al músico y lo llevó a sacarse las dudas directamente con su ex pareja a través de las redes sociales. “No soy de romper las bolas con esto @MarianitaDiarco pero, ¿en serio? ¿Con ese adicto en recuperación (ponele) cerca de mi hijo?”, comenzó.

Y luego, el cantante advirtió polémico: “No me gusta que mi hijo este cerca de una 'montaña rusa'. Lo que hagas vos, lo sabés, no tengo ningún problema y jamás lo voy a tener, pero Con mi hijo no". Tras ver este tweet, Diarco le dejó en claro cómo son las cosas por su cuenta oficial de Twitter.

"Te contesto y sigo trabajando. Así dormís tranquilo. Nuestro hijo mejor no podría estar. Soy una buena mamá, no te confundas. Preocupate porque nadie se entere que con la cincuentona del programa de la tarde vienen de antes de lo que la gente piensa", dijo Diarco.

En LAM, Diarco fue indagada respecto al supuesto romance con Gastón Pauls. “¿Salís con Gastón, tuvieron algo?, ¿Por qué tanto misterio con lo de los ojitos?”, le preguntaron las panelistas y ella contestó: “No. Porque había una persona que a mí me gustaba". Y sobre el conflicto con el Dipy expresó: “Me parece que no hay lugar para meterse en mi vida personal”. Pero aclaró: "Voy a priorizar siempre la buena relación con el papá de mi hijo”.

El Dipy y Mariana Diarco está separados desde hace más de un año y medio. La cuarentena los obligó a continuar conviviendo y ambos estuvieron presentes en la vida de su hijo en común, Valentino, de 7 años.