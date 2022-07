Mariana Brey defendió a Tini Stoessel tras la polémica por las fotos en la casa de Rodrigo De Paul

Las fotos que Tini Stoessel posteó en redes sociales dentro de la casa que Rodrigo De Paul habitaba con Camila Homs generaron el debate sobre si era o no una provocación a la madre de los dos hijos de su pareja, y Mariana Brey saltó en defensa de la cantante en Socios del Espectáculo.

"La ponemos en un lugar de demonio cuando la chica simplemente se enamoró, tiene derecho", afirmó la panelista de Socios del Espectáculo en defensa de la ex chica Disney.

En un principio, Brey había razonado: "Con todo el amor del mundo, teniendo mucha empatía con Camila y entendiendo todo el dolor que pudo o puede seguir sintiendo. Ahora calculo que si está en una nueva relación todo eso se va a ir diluyendo, por separarse, porque te hayan dejado, porque tu ex se haya enamorado de otra".

Al final, Mariana Brey justificó la actitud de Tini Stoessel con Rodrigo de Paul pese al supuesto fastidio de Camila Homs.

"Con todo el dolor del mundo, cuando ya sos ex, ya sos ex. El otro tiene derecho a rehacer su vida, a mostrarse como quiera. Como fue por ejemplo el cumpleaños de Lionel Messi, donde fue por primera vez, donde Tini fue porque es la novia de De Paul, no porque sea amiga de Leo. Está incorporada en las amistades".

KARINA IAVÍCOLI CRUZÓ A TINI STOESSEL POR SUS FOTOS CON AMIGAS EN LA CASA DE CAMILA HOMS

La más dura contra Tini Stoessel por sus fotos con amigas en la casa que Camila Homs habitaba con Rodrigo de Paul fue Karina Iavícoli.

"A mí me sorprendió de Tini. De él no me sorprende porque sabemos que engañó a la mujer cuando estaba embarazada, pero de verdad Tini me sorprende. Porque podés ir a parar a la casa de tu novio, pero no frotes", disparó.

Entonces, continuó: "Tini sabe que hace A y se replica en el mundo entero. ¿De qué no se dio cuenta? No se hagan las inocentes…".

Por eso, Mariana Brey refutó a Karina Iavícoli y bancó a Tini Stoessel y Rodrigo de Paul más allá de Camila Homs: "¿Por qué va a evitar estos gestos? Forman parte de una generación donde todo se muestra en redes sociales".