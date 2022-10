Mariana Brey criticó con todo a Flor de la Ve por su cruce con Marcela Tauro: "Le está faltando humildad"

Mariana Brey opinó sin filtro sobre el tenso momento que se vivió en Intrusos cuando la conductora, Florencia de la Ve, le pidió a una de sus panelistas, entre ellas, Marcela Tauro, que se callara y la dejara hablar.

En este contexto, Paula Varela contó en Socios del Espectáculo que Marcela se habría enojado fuerte con Flor fuera del aire por haberla callado adelante de todos.

"Le gritó adelante de todos 'A mí no me callás y no me gritás nunca más'. A todo esto, Florencia se quedó muda, eligió no responderle. Cuando termina el programa, Marcela fue la primera en sacarse el micrófono e irse. Y Florencia hizo tiempo para no cruzarse con Marcela", reveló.

En este contexto, Mariana se puso del lado de Tauro y fulminó a la conductora por su actitud al aire con todos sus panelistas.

MARIANA BREY APUNTÓ MUY FUERTE CONTRA FLOR DE LA VE POR CÓMO TRATA A SU PANEL

Muy picante, Mariana afirmó que a Flor le estaría faltando "humildad".

"Flor tiene que agradecer que tiene ese lugar porque ella es una estrella en las tablas, pero en la conducción está aprendiendo".

"Además, si en Intrusos no está Tauro, le tendrían que cambiar el nombre. Más vale que la cuiden".

"¡Tampoco puede plantar un programa porque la interrumpen! A mí me parece que a ella le está faltando esa pequeña cuota de humildad", sentenció en diálogo con Polino Auténtico, luego de que Flor les pidiera disculpas al aire a sus panelistas.

¿Recibirá respuesta?