Mariana Brey confesó que está en crisis con su marido y alimentó los rumores de romance con Jorge Rial

Mientras comenzaron a crecer los rumores entre Mariana Brey con Jorge Rial, empezó a circular la versión de que su relación con Pablo Melillo, padre de su hija Juanita, se había terminado. En una nota con LAM deslizó que su vínculo sentimental está quebrado, sin embargo destacó que son familia.

“Estoy muy bien, siempre muy bien", aseguró la panelista de Socios del Espectáculo, mientras que al ser consultada por los rumores de crisis fue concreta. "La cosa va como puede. Preservo a los hijos y cuido a la familia, eso seguro", afirmó.

Mientras que cuando le preguntaron cómo estaba Pablo, lanzó un contundente "él ni idea, no se”. "Estamos bien, somos familia. No hay nada, ya lo dije. No hay nada raro”, señaló.

LA PALABRA DE MARIANA BREY SOBRE SU CRISIS DE PAREJA CON PABLO MELILLO

Un poco molesta por la consulta del notero del ciclo de Ángel de Brito, contó por qué la incomodaban las preguntas. "Yo respeto a mi familia y sobre todo, no me siento como una figura pública para dar explicaciones de mi vida personal", se sinceró.

A la hora de hablar de la posibilidad de irse de vacaciones sembró más dudas. “Este año no creo que pueda viajar porque estoy súper ocupada. Tengo muchas ganas de llevar a los chicos a Disney y ojalá podamos ir muchos", aseveró.