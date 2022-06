Marian Farjat contó que fue agredida en un show: "Me empujó para adelante y me agarró del pelo"

Marian Farjat, tras haber revelado el mal momento que vivió con Martín Salwe, contó que fue agredida en pleno show.

La exparticipante de Gran Hermano fue al recital de Anuel AA y vivió un tremendo momento con una mujer que también había ido a ver la banda.

"Fui al recital de Anuel con unos amigos y una chica que estaba atrás mío, que era gigantesca... Yo me paro, porque estaba sentada en el estadio de Movistar Arena, y al ser alta me empujó para adelante", rememoró en diálogo con Juan Etchegoten en Mitre Live.

MARIAN FARJAT REVELÓ QUE UNA MUEJR QUISO PEGARLE

"Me empujó para adelante y me agarró del pelo, yo me di vuelta y le dije ´¿qué hacés?´, obviamente se armó toda una revolución; no me levantó la mano ni yo a ella pero la mina quería pegarme, o sea un nivel de agresión fuerte”, sumó Marian, visiblemente afectada.

Entonces, contó que gracias a su amigo la situación no pasó a mayores.

"Me empujó para adelante y me agarró del pelo, yo me di vuelta y le dije ´¿qué hacés?´, obviamente se armó toda una revolución". G-plus

"Mi amigo la calmó pero fue una situación agresiva, no era un fan pero tampoco una persona que conocía, le dije que si me tocaba una vez más llamaba a la Policía”, sumó.

Y se despidió remarcando lo mucho que la angustió esta situación.

"Nunca me había pasado algo así, fue un momento tenso que nunca en mi vida me había sucedido, me empujó con mi pelo, no me toques el pelo porque estamos en problemas, puede ser que me haya pasado por ser famosa", sentenció, reflexiva.