María Valenzuela, al borde del llanto al hablar del drama que vive por su problema odontológico: "La vida me tiene muy castigada"

A través de un fuerte video, María Valenzuela hizo público el conflicto que viene atravesando desde hace varios meses por un implante dental que, asegura, no le permite comer, lo que terminó en que la actriz esté pesando 35 kilos. Desde sus redes, acusó al odontólogo y en un móvil con Intrusos casi quiebra en llanto.

“Si sigo así me voy a morir. Fue mi abogada quien me empujó para que hiciera el video porque puede haber otras personas como yo que también estén litigando, pero yo le dije a mi abogada que no tengo muchas esperanzas”, aseguró la primera actriz, sobre el pedido que realizó al profesional, que se llama Manuel y por cuestiones legales no puede decir su apellido y que hoy estaría viviendo en España.

También, ella destacó las muestras de cariño que recibe tras contar el dramático momento que vive. “¡La gente! ¡El público con buena leche que son maravillosos! ¡Las cosas hermosas que me dijeron!”, destacó, luego de contar que tiene lo que se conoce como “muelas de vaca”, un implante que funciona bien desde lo estético pero no cumple la función de triturar los alimentos.

"No me voy a poner a llorar porque le juré a mis hijos que no iba a llorar, pero la vida me tiene muy castigada. Ni hablar lo de Malena". G-plus

MARÍA VALENZUELA, SÚPER SENSIBILIZADA TRAS CONTAR EL DRAMA QUE VIVE

“La verdad, Flor, es que la vida me tiene muy castigada”, aseguró María, quien en 2016 sufrió una crisis emocional derivada por una depresión que venía atravesando.

Más sobre este tema María Valenzuela publicó un dramático pedido desde sus redes sociales: "Estoy pesando 35 kilos, no me puedo morir ahora"

“No me voy a poner a llorar porque le juré a mis hijos que no iba a llorar, pero la vida me tiene muy castigada. Ni hablar lo de Malena, eso es lo primero de todo”, recordó, al borde de la emoción al recordar el ACV que tuvo su hija Malena Valenzuela hace 19 años.“Hoy ella está bárbara”, dijo, mientras se recomponía y se secaba las lágrimas.

Más sobre este tema María Valenzuela habló de las agresiones que recibe en redes por su físico: "Me han puesto 'estás demacrada'"

Luego de que Flor de la Ve le dedicó palabras afectuosas, como todo el equipo del ciclo de América, Maria Valenzuela eligio el humor para despedirse. “Mirá cómo sonrío y estoy divina. ¡Mirá mis dientes qué hermosos!”, lanzó, mientras mostraba su dentadura y hacía un fuck you.