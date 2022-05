María Susini habló de la relación de Facundo Arana con Romina Gaetani: "Él siempre trató de ayudarla; ella vino a casa"

María Susini salió al cruce de la fuerte acusación que hizo Romina Gaetani sobre Facundo Arana, actor al que acusó de "violento", y echó por tierra tan delicada afirmación.

"En esta situación, Facu, está siendo víctima. Y es una maldad. Él es alguien que le encuentra un sentido a la vida. ¿Y sabés cuál es? Si puede hacerle un bien a alguien, él siempre está", aseguró la modelo sobre su marido en LAM, indignada.

Evocando el vínculo cercano que supo tener Arana con Gaetani, especialmente después de su último trabajo juntos en la novela Noche y día, en 2014 y 2015, Susini continuó: "Si hubo algo, que pasó durante la tira con las actrices y, en especial, con Romina, él siempre trató de ayudar. Y la trató de acompañar".

"En ningún momento me enteré yo que, durante la tira, estuviesen enemistados o peleados. Todo lo contrario. Romina vino a casa. Pasaron un millón de cosas", señaló la esposa de Arana, defendiendo con contundencia al actor.

MARÍA SUSINI NEGÓ QUE FACUNDO ARANA SEA VIOLENTO

En pareja desde hace 15 años con Facundo Arana, padre de sus tres hijos, María Susini rompió el silencio en LAM y refutó con vehemencia que su marido sea un hombre violento, como aseguró Romina Gaetani.

"Facu está siendo acusado de algo que no es. Y a mí me consta. ¡¿Decirle violento?! ¿Qué es esto?”, indicó Susini.

Y agregó: "Si alguna vez se calentó o si alguna vez reaccionó mal, no es lo mismo que ser violento. Y mucho menos (hablar de) violencia de género. Porque Facu no solo respeta por el género, respeta al ser humano, respeta a los animales y respeta el aire que respira. Y como cualquiera se puede equivocar en una situación. Pero decir que es violento, no".

ROMINA GAETANI ACUSÓ DE VIOLENTO A FACUNDO ARANA

El viernes pasado, Romina Gaetani visitó LAM y recordó la incómoda experiencia laboral que tuvo con Facundo Arana en la novela Noche y Día. También evocó el fuerte mensaje que el actor publicó en su red, opinando de sus adicciones, cuando ella se lanzó como cantante.

En ese contexto, Gaetani aseguró que vivió situaciones tensas con Arana en un set de trabajo: "Hubo griteríos, palabras que no están buenas que se digan, golpes en la mesa. Hay testigos que han visto esto en el motorhome. Eran por cosas relacionadas al trabajo. Tenía arranques que no estaban buenos".

Con la tapa de Paparazzi del 2020 en pantalla, Romina puso en escena la tremenda frase que le habría dicho Facundo al coincidir en la producción de la misma: "Me dijo: 'Si fueras hombre, te cag… a trompadas' y '¿tanto quilombo por ser una puta falopera?'".