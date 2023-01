María Susini cruzó furiosa a Romina Gaetani y defendió a Facundo Arana: "Que no se meta más con él"

María Susini cruzó furiosa a Romina Gaetani en diálogo con Socios del Espectáculo y defendió a Facundo Arana de las acusaciones violencia por su parte.

“Son todos problemas de la otra persona, Facu no tiene nada que ver con esta historia. Romina conoce a alguien violento en serio”, dijo picantísima la esposa del actor.

Luego, continuó filosa: “Esto es el acomodo de un cerebro, que se acomode ella, que no se meta más con quien no se lo merece, él es un ser de luz, es divino”.

"Que no se meta más con quien no se lo merece, él es un ser de luz, es divino". G-plus

Cabe recordar que casi ocho meses atrás, Gaetani reveló en una entrevista televisiva haber sufrido episodios de violencia con Arana, lo que generó polémica.

Más sobre este tema Romina Gaetani, fulminó a María Susini por defender a Facundo Arana: "Que salga a hablar él si tiene testículos"

MARÍA SUSINI LE RESPONDIÓ A ROMINA GAETANI

María Susini le respondió a Romina Gaetani, quien en diálogo también con Socios del Espectáculo le recriminó haber salido a defender a su marido, Facundo Arana.

“Yo entiendo que una esposa quede herida, pero si yo, mujer, escucho que una mujer dice que mi hermano la hizo sentir mal, lo agarro”, dijo la actriz.

Más sobre este tema María Susini defendió a Facundo Arana: "Puede golpear una mesa si está enojado, pero no es violento"

“Primero que no salgo como mujer a defender a mi hermano. Que él tenga los testículos bien puestos y que salga a hablar él”, siguió y María no se quedó callada.

“Basta de tanta estupidez, de tanta mentira, Romina no me interesa, no sé quién es, no me importa ella, me importa que terminemos con estas cosas”, cerró Susini al respecto.