El 20 de diciembre, Juan Darthés (54) voló con destino a su país natal, Brasil, luego de que Thelma Fardin (26) lo denunciara públicamente y penalmente por violación, en el tiempo que ambos compartieron una gira de Patito Feo, en Nicaragua, país en el que se radicó denuncia formal.

Instalado en San Pablo, la versión de crisis de pareja con María Leone comenzó a tomar fuerza, al tiempo que trascendió que el actor estaría trabajando en un bar familiar.

"Ayer hablé con Gian, que estaba muy nervioso, y me dijo que hable con su mamá. Yo lo que quería saber era si (Juan) se había separado de María Leone... Ellos no están separados". G-plus

Ante ese panorama, la periodista Karina Iavícoli se comunicó con la esposa de Darthés, quien dio detalles de su situación familiar y negó la ruptura.

"En las últimas horas salió publicado que estaba trabajando en Brasil, en un supermercado, o en un bar, y que se había separado. Pero el tema es así. Vamos para atrás para entender. Él tiene un hermano, que vive en Rosario y que se llama Roberto, es quien lo acoge en primera medida, porque nadie entendía por qué salió desde Rosario a Brasil, y es porque estuvo guardado en un barrio que se llama Kentucky, que es muy reconocido y de gente de cierto poder adquisitivo. Él lo protege y lo lleva al aeropuerto con sus dos hijos (Juan Tomás y Gianfranco). Darthés viaja con Gian. Ayer hablé con Gian, que estaba muy nervioso, y me dijo que hable con su mamá. Yo lo que quería saber era si (Juan) se había separado de María Leone. El teléfono al que llamé es al de la madre, pero me atendió el hijo. Él me dijo 'mi mamá ya te va a contestar'. María no está separada. Ellos no están separados. De hecho, ella se quedó acá (Buenos Aires) para hacer unas cosas en la casa. La casa que tienen en Nordelta está en venta. Y lo que sé es que en una semana, aproximadamente, María estaría viajando a San Pablo para acompañar a Juan Darthés", informó la panelista, en Los Ángeles de la Mañana.