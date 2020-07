María Fernanda Callejón reveló la particular conducta que la hizo presentir que iba a pasarle algo malo: “Me dije a mí misma qué raro que haga esto dormida"

A una semana del accidente con monóxido de carbono que la dejó internada en una clínica de San Isidro junto a su familia, María Fernanda Callejón contó que tuvo un pálpito de que algo malo iba a pasar ese día. En una entrevista radial, la actriz explicó el extraño presentimiento que tuvo al iniciar la jornada en la que ella, Ricky Diotto y su hija Giovanna se intoxicaron con el mortífero gas debido a una falla en una estufa.

En diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez / Radio de la Ciudad), la panelista de Polémica en el Bar hizo un recuento de los sucesos. “Tengo como esas cosas intuitivas, tengo a mi brujita interna. Ese viernes me levanté muy dormida a prender mis velitas, las prendo un ratito… Me levanté mucho más temprano de lo habitual, esa mañana cuando las prendí me pregunté por qué lo había hecho”,

“Me dije a mí misma qué raro que haga esto dormida y al ratito me entero que nuestro productor (de Polémica en el Bar) Federico le había dado Covid-19 positivo y ahí ya me empecé a poner mal. Fue raro, porque ese ritual que hago con mi fe, fue directo, me levanté a eso. También fue un viernes fatídico por otras cosas y un sábado de terror”, agregó.

Tal como hizo la semana pasa, la actriz adujo que su familia se salvó por acción de su hija. “Yo creo que mi madre sacudió a Giovanna y a través de ello pudo alertarnos. Yo creo que cuando no es el momento de uno, no es. Son pruebas que te hacen valorar la percepción de la vida”, concluyó.