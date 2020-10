María Fernanda Callejón se quebró al hablar de un traumático recuerdo: "Fui abusada de pequeña"

En PH Podemos hablar se vivió un movilizador momento cuando María Fernanda Callejón, invitada al ciclo, relató entre lágrimas, pero con la entereza de poder contar su verdad, que fue abusada sexualmente en su infancia por un tío lejano que vivió ocasionalmente en su casa.

“Fui abusada de pequeña”, arrancó diciendo la actriz, muy movilizada. “Las mujeres tenemos un mecanismo de defensa que hace que yo recién lo haya contado a los 51 años, imaginate. Antes se lo había contado a mi esposo, pero nadie lo sabía”, empezó su relato. “Tenía padres muy presentes y esto pasó con mi mamá a la vuelta llevándola a inglés a mi hermana y con mi papá en su taller. Mis padres siempre fueron muy presentes, nunca a esa edad hubiera estado por el campo, sola por la vida”, detalló, en el ciclo de Andy Kusnetzoff.

“Un día vino un tío a arreglar un auto, un tío lejano, primo de mi abuelo de parte de padre y se quedó unos días. Le pregunté a mi papá y me dijo que se quedó tres meses en nuestra casa. Yo no tenía claro cuantas veces me había pasado, pero fue sistemático”, recordó, con dolor. “Yo a la tarde tomaba la leche y miraba la televisión, a Andrea del Boca. Él le decía a mi papá que quería ir al baño, entonces entraba a mi casa porque el taller no tenía, y esa era su excusa. Mi mamá a esa hora iba a llevar a mi hermana a inglés y en ese momento abusaba de mí. Mi papá nunca se enteró...”, aseguró, mientras se quebraba por la emoción de revivir un hecho traumático.

María Fernanda enfatizó que sus padres siempre se preocuparon demasiado por ella y su hermana, pero apesar de eso su vida quedó marcada por este abuso. “Sin entrar en las cosas que son difíciles de superar en la vida, al que le esté pasando esto, que no se confíe. Yo ahora soy mamá, y así chiquitita como era pensaba que mi papá lo iba a matar y que mi papá iba a ir preso. Era una de las cosas por las que no lo decía en mi pequeña mente. No lo hablás porque no te atrevés, no hay nada que después de haber pasado eso traumático lo puedas contar. Tenés que hacer tu proceso y sobre todo en aquel momento, hoy es distinto”, expresó la exvedette sobre el cambio de época.

“Sin embargo, me pasó. Hay que estar atento porque esta gente activa cuando menos te lo imaginás. Por eso es mejor hablar. Hablá con tus hijos y deciles que les puede pasar, hablá. Le puede pasar a la vuelta de tu casa, con un compañero, con un amigo, una amiga y esto es indistinto al sexo. Es lo más sano que podemos hacer”, destacó María Fernanda Callejón, a flor de piel.

Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de violencia, llamá gratis al 144 o mandá un mensaje al 11-5050-0147 para recibir ayuda de profesionales.