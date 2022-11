María Fernanda Callejón y Fernando Gamboa contaron cómo nació su noviazgo.

María Fernanda Callejón se reencontró con Fernando Gamboa, exfutbolista y actual DT, luego de su conflictiva separación de Ricky Diotto. La actriz y el entrenador ya habían estado de novios hace muchísimos años: una circunstancia familiar hizo que se volvieran a ver y así volvió a nacer el amor.

En este contexto, la actriz sacó al aire a su novio para hablar del Mundial Qatar 2022. Sin embargo, terminaron charlando sobre su relación. Por primera vez, Fernando reveló cómo fue que volvieron a ponerse en contacto y que retomaron su vínculo sentimental tras la separación de ella del padre de su hija.

"Lo que hubo hoy es un reencuentro porque nos pudimos ver por una circunstancia familiar. Ella es amiga de mi hermana y yo vivo mucho tiempo en la casa de mi hermana; nos volvimos a ver, es un reencuentro maravilloso”, sentenció él, muy ilusionado, en Radio Gente.

QUÉ DIJO LA ABOGADA DE MARÍA FERNANDA CALLEJÓN SOBRE SU CONFLICTO CON RICKY DIOTTO

"Eso está en trámite. No hay un régimen establecido. Hay algo de palabra. Por una cuestión de organización, Gio pasa determinados días con su papá y determinados días con su mamá".

"No hay impedimento de contacto porque no hay un régimen fijado", aclaró la letrada, haciendo hincapié en que por este motivo no hay incumplimiento por parte de María Fernanda.