Marcos se sintió "acosado" por Camila en Gran Hermano 2022 y se lo hizo saber: "¡No me toques!"

Desde el inicio de Gran Hermano 2022 se especula con una potencial relación entre Marcos Ginocchio y Julieta Poggio, pese a que ella tiene un novio que la espera afuera de la casa, pero ahora apareció Camila, una posible tercera en discordia.

En los últimos días, Camila viene mostrando un interés cada vez mayor en Marcos, al punto de que les confesó a Thiago y a Daniela que tiene un “interés” especial en el salteño, aunque negó estar enamorada del joven.

"Me parece lindo El Primo y quiero activar en algún momento, pero todavía no", le dijo Camila a sus compañeros, especificó: "Tampoco es que me guste, me parece lindo... Demasiado".

MARCOS SE SINTIÓ “ACOSADO” POR CAMILA Y SE LO HIZO SABER FRENTE A SUS COMPAÑEROS

Si bien Lattanzio confesó sus sentimientos, un gran porcentaje de los seguidores de redes sociales cree que se acercó a Marcos para “pegarse” a su buena imagen ya que trae con ella información del exterior de la casa que no puede divulgar.

Sin embargo, Marcos no está interesado en ella, e incluso en ciertos momentos en los que Camila se muestra muy evidente en sus sentimientos, el joven prefiere esquivarla, e incluso se ha sentido “acosado” por su compañera.

Tal es el caso del video que comenzó a circular por las redes en el que se ve a Camila y Marcos acompañados por Alfa y Agustín Guardis. Como se sentía muy molesto con los gestos de su compañera, Marcos, sacado, no pudo aguantar y la retó: "No me toques más la espalda", le dijo, serio.

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar y por eso se leyeron comentarios como “Marcos se hinchó los hue…. de Camila”, “Camila viene intensa hace días con él, ya no la soporto” y muchos otros de similar contenido.