Marcos, nuevamente eliminado de Bake Off: "Esto no es algo para ponerse triste sino contento por todo lo que viví"

Después de diez emisiones, Marcos fue eliminado definitivamente de Bake Off el gran pastelero. El joven emprendedor había logrado volver al certamen en el repechaje de la semana pasada pero poco le duró la alegría y, pese a los pronósticos, volvió a quedar afuera.

Durante la semana, los seguidores del reality cuestionaron la decisión del jurado de reincorporar al joven youtuber, de 19 años, e incluso sospecharon que lo unía cierta amistad con uno de ellos: Christophe Krywonis.

Sin embargo, tras dos desastrosos intentos de hacer una torta, el destino de Marcos estaba sellado, y a pesar de que quedó en la terna de eliminación, su salida era casi un hecho. El golpe de gracia se lo dio él mismo cuando presentó una torta a la que había querido incorporarle los colores del Club Atlético Boca Juniors, del que es hincha, pero le quedó verde y se convirtió en meme en las redes sociales.

Por eso, a la hora de la despedida, Marcos aceptó que era un ciclo terminado. "Realmente esto no es algo para ponerse triste, sino para ponerse contento por todo lo que viví. Y bueno, ya está, ahora sí terminó mi paso por Bake Off. Me voy súper contento y con muchas ganas de seguir adelante con esto", dijo luego de que la conductora Paula Chaves lo señalara como el nuevo eliminado del certamen.