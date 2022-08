Marcelo Tinelli reveló los secretos de su look : un peluquero que viene de Uruguay y las fragancias exclusivas que todos halagan

Como todos los años, Marcelo Tinelli volvió a la TV con un look totalmente renovado que mostró en exclusiva para La jaula de la moda (de lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine), donde Mariano Caprarola fue a fondo con todo lo que tienen que ver con el detrás de escena de Canta conmigo ahora.

En una entrevista exclusiva con el ciclo que conduce Horacio Cabak, Marcelo mostró cómo lo produce Irene, su maquilladora, para que se lo vea impecable en Canta conmigo ahora. Marcelo también presentó a Nicolás, su coiffeir personal, que también atiende a Luis Suárez.

“Me agarró a mí, a L-Gante también y también a los muchachos de Nacional de Montevideo”, señaló Marcelo, en referencia al joven con el que se suele mostrar en sus redes sociales, al igual que Fede Hoppe, uno de sus productores más cercanos.

MARCELO TINELLI HABLÓ SOBRE SU GUSTO A LA HORA DE PREPARARSE PARA SALIR AL AIRE EN CANTA CONMIGO AHORA

“No es nada fácil haber llegado al corte perfecto para Marcelo, y siempre lo vamos retocando día a día”, le explicó Nicolás a Caprarola mientras mostraba dónde hace los precisos cortes para que el peinado del conductor se vea siempre igual.

Marcelo contó además que cuando era un adolescente viajaba de Bolívar a Buenos Aires para comprarse sus camisas en una tienda para jóvenes en la Avenida Santa Fe. “Me compraba los mocasines en Guido, que era muy cheto, para usarlos en el colegio”, recordó el conductor.

“Pero como mi vieja no tenía un ‘sope’, íbamos a comprarlos zapatos a un local de Once. Una vez me compró unos zapatos con una plataforma gigantesca. Yo vivía en el primer piso y bajé por la escalera y me hice percha”, agregó el conductor, que contó que él optaba por un look más parecido al de sus amigos.

MARCELO TINELLI Y SU RELACIÓN CON LA MODA

“¿Te pasó que no te alcanzaba el dinero y te hacían bullying de los que sí tenían?”, le preguntó Mariano. “Si, totalmente, pero como después empecé a trabajar en Radio Rivadavia, ponía plata además de lo que me daba mi vieja y me lo ponía todo en pilcha, siempre”, recordó.

Marcelo tonó que suele guardar prendas que se compró muchísima ropa de una conocida marca que ahora volvió a estar de moda y su vestuarista Christian lo reta porque regaló todo con el correr del tiempo. “No sé ni a quién se lo di”, manifestó.

“Hay buzos que los uso siempre, las remeras clásicas y las que tienen motivos rockeros los uso siempre; y con las medias también soy medio maniático”, dijo Marcelo, que se mostró muy fanático de las zapatillas, como las que usa con su traje en el estudio de Cantaconmigo ahora.

MARCELO TINELLI REVELÓ SU RENCILLA “DE SOLTERO” CON SU HIJO FRANCISCO Y SU PASIÓN POR LAS FRAGANCIAS TOP

Marcelo también contó que en su nueva vida de soltero convive con su hijo Francisco, con quien mantiene una disputa por la ropa. “Él es recontra ordenado y no le puede faltar la ropa. (…) Y cuando mando a lavar la ropa, tardan cinco días en dármela, y por eso le pregunto a la chica que trabaja en casa, que me dice ‘Todavía no la vio Fran’”, relató.

“La chica me dijo que él ve toda la ropa para separar la suya de la mía y que no le falte nada. Entonces ahora, el guacho la ve primero y después yo, y me quiero matar, y no me gusta eso”, protestó Marcelo.

Mientras Christina le probaba su traje con saco cruzado con doble abotonadura que le permite mayor movilidad a la hora de treparse al sitio que ocupa el jurado, Marcelo contó cómo fue cambiando de marca en lo referente a las fragancias que todos le halagan.

“Uso el Tom Ford Oud wood, que es el que más me gusta. En su momento fue el Polo verde, durante muchos años, y después pasé al Narciso Rodríguez, el gris y el gris más oscuro; y después ya me fui al Oud Wood, mi favorito, a pesar de que he usado fragancias más veraniegas como el Fleur de Portofino o el Sole di Positano”, cerró Marcelo.