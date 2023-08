Marcelo Tinelli reveló en qué situaciones discute con Guillermina Valdés tras la separación

Separado de Guillermina Valdés de mayo de 2022, Marcelo Tinelli reveló en qué puntos de la crianza de su hijo Lorenzo, de 9 años, no coinciden.

En la entrevista que le dio Sil Viera, conductora de En Línea de Paraguay, el conductor habló del impacto de la tecnología en Lolo y en el modo de interactuar con sus amiguitos.

"La relación que Lorenzo tiene con sus amigos es tablet (mediante). Van a hacer una pijamada a casa y todos llegan con el IPad", contó Tinelli.

"Con Guillermina muchas veces discutimos, charlamos, porque ella, en su casa, a Lolo no lo deja usar la Play". G-plus

"Yo me voy a trabajar, llego y están todos conectados con su tablet, ni se miran. Juegan", describió Marcelo.

"Y yo les dije 'chicos, dejen los aparatos electrónicos, conecten mirándose a los ojos'. Y me miraron con una cara como diciendo '¿qué dice este señor?'", agregó.

POR QUE "DISCUTEN" MARCELO TINELLI Y GUILLERMINA VALDÉS

"Con Guillermina muchas veces discutimos, charlamos de eso, porque ella, en su casa, a Lolo no lo deja usar la Play", contó Marcelo.

"A mí me gusta que tenga la Play en casa, con un límite de hora. Me parece que es integrador también, porque todos los amigos juegan. Si no estás fuera de un sistema", aseveró Tinelli.

Y concluyó, reflexivo: "La tecnología va avanzado tanto que está bueno compartir eso también con los hijos".