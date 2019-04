Marcelo Tinelli se quebró al recordar a Juan Alberto Badía: "Hablo de él y me empiezo a emocionar"

El regreso a la televisión de Marcelo Tinelli (59) con la temporada 30 de ShowMatch hizo que al conductor le vuelvan a la memoria momentos muy especiales. Más allá de los aggiornados clásicos skecths humorísticos que marcaron a fuego a su histórico programa, Tinelli se emocionó hasta las lágrimas al recordar a Juan Alberto Badía.

En una nota con El Diario de Mariana, el conductor abrió su corazón de par en par de forma espontánea al repasar sus comienzos: “Cuando arrancó VideoMatch, yo me empecé a soltar un poco más. Estaba detrás de un escritorio, un día hice un chiste y siempre tenía esa cosa de Badía...”. En ese momento, hizo una pausa y expresó su amor por su amigo y mentor: “Yo hablo de Badía y me empiezo a emocionar, porque me acuerdo de tantas cosas hermosas que me pasaron con Badía que me cuesta… Arranqué VideoMatch acordándome de él. Y eso fue muy fuerte”.

“Anoche lo iba a decir… pero cuando el muere en 2012 yo lo acompañé hasta el último momento, y fue una imagen que me quedó para toda la vida. Y siempre me acuerdo de él. Hablo de VideoMatch en el comienzo y me acuerdo de lo que él siempre me decía. Anoche estuve con muchas ganas de recordarlo. Más ese momento donde éramos muy pocos, también estaba Graciela Borges en ese momento en esa sala de terapia intensiva, y el corazón de Juan Alberto estaba dejando de latir en el Hostpial Austral. El corazón de él no daba más y nos quedamos ahí con él agarrados de la mano, y es algo que me cuesta mucho olvidar”, cerró Marcelo Tinelli entre lágrimas.