Marcelo Tinelli le marcó el terreno al locutor de La Academia por un piropo a Guillermina Valdés

Desde hace una semana Guillermina Valdés deslumbra con sus atuendos en ShowMatch La Academia mientras ocupa la silla de Ángel de Brito, y eso genera suspiros y piropos de Marcelo Tinelli y de la gente detrás de cámara. Este miércoles, el conductor le paró el carro al locutor Martín Salwe y le marcó el terreno con un simple gesto tras que el joven le pidiera un desfile a la exmodelo y dueña de GUIV.

“Señores, la gran duda que reina en el ambiente artístico es si va a seguir en el programa, si no va a seguir, si habrá quinta silla o no. Ha venido muy linda. No la vi así en casa cuando se fui. Me dijo que se iba temprano porque tenía que prepararse. Siempre es bomba”, dijo Marcelo antes de presentar a Guillermina.

“Hoy tiene que desfilar. ¡Qué bomba!”, se lo escuchó decir a Martín Salwe detrás de cámara al ver a Guillermina Valdés contoneándose al ritmo de Heart of glass de Blondie. Pero mientras la música seguía, Marcelo puso hizo un gesto de "ojo" y señaló al locutor, dandole a entender que debería “ubicarse” con sus comentarios, tal como lo han hecho otras personalidades durante el Cantando 2020.