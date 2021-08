Marcelo Tinelli confirmó al invitado especial de Luciana Salazar en La Academia: "¡Viene Mariano Martínez a bailar la salsa de a tres!"

Este martes, Marino Martínez anunció que acompañará a Luciana Salazar y a Jorgito Moliniers en la salsa de a tres en La Academia de ShowMatch y recibió muchos comentarios sobre lo que será su primera participación en ese ciclo. Por la noche, Marcelo Tinelli no solo confirmó la presencia del actor, sino que se mostró muy interesado en hacer videos de TikTok junto a él, teniendo en cuenta la enorme repercusión que está teniendo en esa red social.

"Les quería contar que voy a bailar salsa de a tres con Jorgito Moliniers, mi amigo, y Luciana Salazar. ¡Divertido!", escribió Mariano en una de sus historias de Instagram, y obtuvo de inmediato la aprobación de Marcelo, que le contestó: “Vamos Marian. Te adoro”. Por la noche, el conductor anunció la novedad antes de presentar la cumbia de Ángela Leiva.

“Ángela subió una historia con Gonzalo Heredia preguntándole si quería bailar la salsa de a tres. ¿Mirá si viene Gonzalo Heredia? Lo que sí tenemos confirmado es que Luciana Salazar acaba de confirmar con Jorgito Moliniers ¡que viene Mariano Martínez a bailar la salsa de a tres!”, advirtió Marcelo Tinelli. “Yo me muero con Mariano Martínez. Me muero muerto y me pongo a hacer Tik Tok con él. Cada cosa que sube Mariano, para mí es lo más”, aseguró el conductor.