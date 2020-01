Marcelo Polino, filoso, tras un comentario de Listorti en vivo: "Me entristeció y me pareció de mala leche"

En medio de la temporada de verano, donde los medios se hacen eco de lo que sucede en cada elenco y las repercusiones que generan sus obran en el público, el comentario de un periodista logró enojar a una de las figuras que se presenta en Mar del Plata.

Se trata de José María Listorti, quien en Hay que ver (el programa que conduce junto a Denise Dumas por elnueve) lanzó un fuerte rumor sobre la obra que protagoniza Antonio Gasalla con Marcelo Polino en La Feliz.

Marcelo Polino: "Ayer estaba viendo la tele y veo que Listorti dice 'me llegó el rumor de que levantarían la obra Gasalla'. Más que enojarme, me entristeció. Me pareció de mala leche el comentario". G-plus

Indagado por esto, Polino sentó postura en Confrontados: "Ayer estaba viendo la tele y veo que Listorti dice 'me llegó el rumor de que levantarían la obra Gasalla'. Más que enojarme, me entristeció porque yo hasta diez minutos antes había estado hablando con Carolina Molinari (panelista en el ciclo de José María) porque viste que cuando te necesitan, te llaman todo el tiempo", expresó, tajante.

Y cerró, visiblemente molesto: "Me pareció de mala leche, de malos compañeros. Yo trabajo en esa empresa hace tiempo, entonces me pareció de mala leche el comentario. Más cuando habló conmigo, y si tiene una duda que me llame y me pregunte. Pero no pasa nada, es el juego de la temporada y nosotros estamos contentos con el espectáculo".