A días de haber perdido a su madre, Marcelo Polino (55) se presentó en radio Mitre para hacer Polino auténtico como un día cualquiera, por más que no lo fuera. El conductor saludó comentando la noticia: “Es un programa difícil para mí. Falleció mi mamá, así que tuve una semana dura, difícil, complicada. Fueron días difíciles. Vengo de meses difíciles”.

"Mi mamá tenía un diagnóstico de un cáncer de hace un año. En principio tuvo una operación y salió bien, había quedado limpia como se dice en la jerga médica". G-plus

Con la contención de sus laderas, Amalia Granata y Yanina Latorre, el conductor continuó desahogándose: “Mi mamá tenía un diagnóstico de un cáncer de hace un año. En principio tuvo una operación y salió bien, había quedado limpia como se dice en la jerga médica. Y a fin de año ella se tenía que hacer un chequeo, se lo hizo cuando yo estaba de vacaciones, y el médico me llamó, me dijo que algunas células le habrán viajado por la sangre y que le volvió el cáncer”.

"Cuando llegué de París me dijeron que el cáncer se había expandido, que tenía metástasis y que no había nada que hacer. A partir de ahí fueron dos meses y la enfermedad la consumió". G-plus

Entonces, contó en la forma frontal en que le comunicaron que su mamá estaba muy grave y ni siquiera la quimioterapia tenía sentido: “Cuando llegué de París me dijeron que el cáncer se había expandido, que tenía metástasis y que no había nada que hacer. A partir de ahí fueron dos meses y la enfermedad la consumió”. Y al final, Marcelo Polino justificó el pedido que le hizo a sus íntimos para que no lo visiten: “Me hizo bien quedarme un poco solo en casa. Estuve en tensión mucho tiempo”.