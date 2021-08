Marcelo Mazzarello criticó a Florencia Peña por su visita a Alberto Fernández: "Yo no podía despedir a mi papá, pero sí se podía ir a Olivos"

Luego del fuerte descargo de Florencia Peña después de que cuestionaran su visita a Alberto Fernández en la Quinta de Olivos durante la etapa más estricta del aislamiento por covid, Marcelo Mazzarello la criticó con fuerza.

En primer lugar, remarcó que mientras la actriz y otras personas visitaban al Presidente -para intentar aplacar la preocupante situación de los actores que no podían trabajar por las restricciones- él ni siquiera pudo asistir al velorio de su papá.

"Yo no pude ir a Chacarita a despedir a mi viejo, no lo pude visitar en la clínica. Un año después, te enterás de que hubo como una realidad paralela donde sí se podía. El Congreso sesionaba vía Zoom, pero parece que sí se podía ir a Olivos para tener charlas que estaban por el costado", afirmó en diálogo con Cara y cruz (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Aunque aseguró que no tiene nada personal con Flor, subrayó que no le parece bien que se haya acercado al Presidente en la etapa más estricta del aislamiento.

"No tenía una representación gremial y de haberla tenido porque yo tampoco... Yo fui al gremio varias veces a reclamar por el trabajo de los actores y está cerrado también. De hecho, no te atienden físicamente. Entonces, uno empieza a ver que había como un cuento porque sentís que nos contaron un cuento a algunos que estaba sostenido en los medios en general y otra realidad paralela para los habitantes del poder", cerró, indignado.

¿Recibirá respuesta?