Marcelo De Bellis vive un difícil momento personal en pleno debut de Casados con Hijos

En medio de la alegría por el debut de Casados con Hijos en el teatro, Marcelo De Bellis, quien interpreta a Dardo en la ficción, compartió el difícil momento personal que está atravesando.

El actor posteó en Instagram una dulce foto junto a su tía, en su cumpleaños de 90. Muy triste, contó que la señora, a quien consideraba su mamá, falleció. Y que le hace mucha falta.

"Les voy a contar una cosa. En plena Navidad se fue (físicamente, claro) mi otra mamá. No les pedí permiso a mis primos (sus hijos) para publicar esto. Ojalá no me reten. Ella es mi nuevo ÁNGEL", comentó, muy dulce.

MARCELO DE BELLIS CONTÓ QUE LA SEÑORA LO CUIDA EN CADA FUNCIÓN

En este contexto, el actor explicó la enorme conexión que siente con la señora, a pesar de su ausencia física.

"Cada vez que estoy detrás de esa puerta de Los Argento, miro al cielo y sé que me cuida, la escucho en cada aplauso, función a función".

"Canchera, con un humor ácido, moderna para su época, mi tía Argentina. Sí, Argentina. Mi otra MAMÁ", cerró, muy tierno.