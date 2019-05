Mientras Mirtha Legrand continúa su recuperación, su hija Marcela Tinayre (68) volvió a ocupar su lugar en la conducción de La noche de Mirtha. Y, en medio de una mesa que tenía como invitados a Beto Casella, Maju Lozano y José María Muscari, ella terminó siendo la entrevistada. Allí dejó entrever que está en un impasse con su marido, Marcos Gastaldi (70), aunque negó estar separada… ¡y terminó contando los mensajes de varios hombres que recibe en su Instagram!

Todo arrancó con un comentario del conductor de Bendita: “Vos por ejemplo gustás mucho. Mis amigos me dicen ‘che, que buena que está’”, aseguró, provocando la pícara respuesta de la animadora. “Contame más… Te paso mi WhatsApp”, dijo ella entre risas. “Yo no puedo presentar a mis amigos, primero porque vos ya estás con un compromiso”, siguió él, provocando una sorpresiva respuesta de Marcela. “No, nadie me lo preguntó”.

"Me llegan mensajes por Instagram. Yo ‘acepto’ o ‘no acepto’. Más que las fotos, me interesa más lo que pongan porque cuando ponen una boludez para hacerse los simpáticos… ‘rechazar, rechazar, rechazar’. No soy fácil". G-plus

“¿Estas con un compromiso?”, indagó Muscari, obteniendo un rotundo “no” de la hija de Mirtha, “¿Estás separada?”, siguió Maju. “No. Pero no es compromiso, es difícil de explicarlo...”, aseveró, sobre su relación de más de 20 años con el exbanquero, al que reconoció en una entrevista con la revista Noticias que le “perdoné infidelidades, perdoné muchas cosas, pero la mentira la voy recordando”. “Yo sé que vos sabés Beto, pero de todas maneras es lindo gustar, erotizar”, se despachó en su mesa. Pero no fue todo.

"Que me pongan 'te parto al medio' para empezar, me parece que ya estamos grandes. No, ubicate, papi. Lo que no me gustan son los jóvenes. No, no me engancho y me tiran mucha onda". G-plus

“Siempre me da la impresión de que no tenés conciencia de lo que provocás”, siguió el conductor del ciclo de elnueve, incisivo. “No. Me llevo muchas sorpresas”, lanzó Marcela, risueña. “¿Llega alguna cosita al WhatsApp?, consultó él. “¡Sí! Voy evaluando. Me llegan por Instagram. Yo ‘acepto’ o ‘no acepto’. Más que las fotos, me interesa más lo que pongan porque cuando ponen una boludez para hacerse los simpáticos… ‘rechazar, rechazar, rechazar’. No soy fácil”, reveló.

“¿Te dicen cosas como ‘te parto al medio’ y cosas horribles?”, continuó Beto con humor. “Eso para empezar, me parece que ya estamos grandes. No, ubicate, papi. Lo que no me gustan son los jóvenes. No, no me engancho y me tiran mucha onda”, confesó Marcela Tinayre. ¡Picantísima!

