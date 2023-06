Marcela Tinayre fue lapidaria al opinar sobre la estatua homenaje a Mirtha Legrand.

A diferencia de Mirtha Legrand, que se mostró contenta y agradecida, su hija Marela Tinayre fue lapidaria al opinar sobre la estatua homenaje a su madre.

Cuando al aire en su programa, Polémica en el Bar, le mostraron la obra de arte que el artista cordobés Daniel Melero creó en el marco de los festejos por los 121 años de Villa Cañás, ciudad santafecina de donde Mirtha es oriunda, su hija reaccionó re picante.{

"No, ¡dejame de joder! ¿Pero qué es este monstruo? Le voy a preguntar a mi madre si está enterada de esto que es un mamarracho... No hay amor que pague esto, una mujer con una de las caras más lindas de la televisión, de la vida, ese monstruo".

MARCELA TINAYRE HABLÓ CON MIRTHA LEGRAND SOBRE LA ESTATUA HOMENAJE

La conductora aclaró que no puede creer que su madre haya aprobado que se monte una estatua así en su honor.

"Raro que no le consultaron... me niego como hija que esa sea mi madre. ¡Es un monstruo!", repitió, indignada.

Entonces, se comunicó con su madre. "No sé quién la hizo, la verdad que no me gustó. Yo no quiero hablar nada en contra de mi ciudad Villa Cañás, ni de los cañaseños porque es un esfuerzo. No sé quién la habrá hecho pero, evidentemente, no es el óvalo de mi cara. No soy yo. Me veo rarísima. Cuando me mandaron esa foto yo igual les dije que muchas gracias", cerró, diplomática, mientras su hija seguía apuntando contra el artista.