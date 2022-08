Marcela Tauro sin filtros sobre Camila Homs y sus románticas vacaciones con su novio: "Pensé que seguía enganchada con De Paul"

Separada de Rodrigo de Paul, Camila Homs volvió a mostrarse feliz y enamorada en las redes sociales con Charly Benvenuto en sus primeras y apasionadas vacaciones en Ibiza. Al ver las imágenes, Marcela Tauro lanzó un contundente sincericidio.

"¿Cómo cambió todo?", dijo Flor de la Ve, luego de que Virginia Gallardo contara que mientras Cami disfruta de su descanso playero con Benvenuto, Rodrigo está al cuidado de sus hijos, cerca de Tini Stoessel.

Más sobre este tema El novio de Camila Homs rompió el silencio antes de la mini luna de miel de la pareja en España

En ese marco, Tauro no ocultó su sorpresa, luego de meses de conflictos internos y judiciales entre Homs y De Paul: "¡Ay! ¿Lo digo o no lo digo? Yo pensaba 'hace tres meses estaban peleando por dinero'. Esto no se hubiera pensado".

"No me hubiera imaginado con que Camila se iba a enamorar tan rápido. Yo pensé que seguía enganchada con De Paul". G-plus

"No me hubiera imaginado con que Camila se iba a enamorar tan rápido. Yo pensé que seguía enganchada con De Paul", expresó Marcela Tauro, sin filtros.

CAMILA HOMS CONTÓ CÓMO CONOCIÓ A SU NUEVO NOVIO

Dos meses después de que Rodrigo de Paul blanqueara su noviazgo con Tini Stoessel, Camila Homs asumió mediáticamente que ella había iniciado una relación con el empresario Charly Homs.

Más sobre este tema Qué dicen los astros sobre el noviazgo de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

"Él es cero mediático. Nos conocimos del barrio", dijo la modelo, a principio de julio, luego de que las primeras imágenes junto a Charly, en la noche porteña, se filtran a los medios.