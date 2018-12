Sabrina Rojas y Luciano Castro se encuentran envueltos en un verdadero escándalo virtual luego de que aparecieran unos fuertes mensajes en la cuenta de Instagram de la actriz.

“Por fin me voy a librar. Te voy a sacar la careta. Te respeté mucho tiempo. Lloré y callé. Lamento todo lo que va a suceder después, no por vos, sino por toda la gente que realmente te quiere y por todos los que creen que sos una gran persona, sobre todo tres que te 'admiran'. Pero al psicópata, violento, drogadicto, y puedo seguir, alguien lo tiene que parar”, se pudo leer en sus Stories el miércoles por la madrugada.

Si bien Sabrina aseguró dos horas más tarde que les habían hackeado la cuenta a ella y a su marido,ya que en el perfil del galán se publicó un misterioso chat con una mujer, las especulaciones sobre el tema continúan.

"A mí me parece gravísimo. Y voy a dar las teorías: si lo hackearon es grave y sino lo hackearon también. Lo que me hace dudar es que no salgan a aclarar" G-plus

Mientras debatían lo sucedido en Intrusos, Daniel Ambrosino aseguró: “Hay gente que no cree en la versión del hackeo”. Entonces, Marcela Tauro dio su filosa opinión al respecto: “Porque es dudoso, chicos. ¿O a mí sola me pasa? Yo dudo. Yo dudo de todo. Quiero creerle y ojalá sea así porque sería un comportamiento más de una mujer que niega. Ojalá sea así y haya sido hackeada”.

En ese momento, Jorge Rial planteó una posible hipótesis de este embrollo online: “¿No será por una pelea o en enojo momentáneo de ella?

Y Marcela se explayó, muy crítica: “A mí me parece gravísimo. Y voy a dar las teorías: si lo hackearon es grave y sino lo hackearon también. Si ella se enojó por una discusión como vos decías, me parece terrible y que tenemos que mejorar un montón porque de alguna manera lo estaría amenazando. Lo que me hace dudar es que no salgan a aclarar. Si te acusan de algo grave, que es muy feo, decís ‘nada que ver, ayúdenme a averiguar el hackeo’. Es un tema delicado”.